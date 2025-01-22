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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقيع بروتوكولي تعاون لاستقدام الخبراء الأجانب لمناظرة المرضى بمستشفيات الصحة

جانب من توقيع البرتوكول
جانب من توقيع البرتوكول
عبدالصمد ماهر
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شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الصحة والسكان ومستشفى الناس للأطفال ومركز سفنكس للتشخيص المبكر وعلاج الأورام، لاستقدام الخبراء الأجانب لمناظرة المرضى بمستشفيات وزارة الصحة بالمجان.

وقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور محمود الشاذلي رئيس قسم جراحة القلب والمدير الفني لمستشفى الناس، والدكتور تامر النحاس رئيس مجلس الإدارة والمدير الطبي لمركز "سفنكس" لتشخيص وعلاج الأورام.

وحضر التوقيع الدكتور أيمن عباس أمين صندوق مؤسسة جود الخيرية - مستشفى الناس، والدكتور وسام أمير مدير التسويق الاستراتيجي بمستشفى الناس، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية.


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التعاون يأتي في ضوء مجهودات الوزارة لتحسين منظومة الرعاية الصحية، ودعم المؤسسات العلاجية التي تخدم المجتمع وجهود الدولة المصرية من خلال توفير الرعاية الصحية المميزة للمرضى.

وأوضح "عبدالغفار" أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في استقدام الخبراء الأجانب لمناظرة الحالات المرضية بمستشفيات وزارة الصحة، بعد الحصول على التراخيص اللازمة للعمل داخل مصر ووفقًا لما ينظمه القانون والقرارات في هذا الشأن.

وقال "عبدالغفار" إن نائب رئيس الوزراء أكد -خلال الاجتماع الذي عقد على هامش توقيع البروتوكول- أهمية البروتوكول في إثراء التعليم الطبي المستمر من خلال الاستفادة والتنسيق من زيارة الخبراء في إجراء البرامج التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على تيسير إجراءات استقدام الخبراء وتذليل أي تحديات أو عقبات قد تواجههم.

من جانبه، أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه بموجب البروتوكول يقوم الخبراء الأجانب بالعمل لمدة يوم أو يومين داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان أثناء زيارتهم لمصر، وذلك لخدمة وعلاج المرضى طبقًا للوائح والقوانين بوزارة الصحة والسكان المصرية.

الصحة وزارة الصحة والسكان مستشفى الناس وزير الصحة والسكان قسم جراحة القلب مناظرة المرضى

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