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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ982 موظفاً بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران
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اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى.

تضمنت الحركة ترقية ٩٨٢ موظفاً اعتباراً من ١ / ٧/ ٢٠٢٤ من الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٤ مدداً لا تقل عن المدة البينية المحددة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٥٩٨ لسنة ٢٠٢٤  إلى المستويات التى تعلوها . 


يأتي ذلك فى إطار الكتاب الدوري رقم "١" لسنة ٢٠٢٣ بشأن القواعد التنفيذية لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٥٩٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن ترقية العاملين المدنيين بالدولة .

 
شمل قرار محافظ الجيزة ترقية ٨٦٣ موظفاً للمستويات الوظيفية الأعلى والحرفيين والخدمات المعاونة بالمجموعات النوعية ( تخصص ـ مكتبي ـ فني ) بالإضافة الي ترقية ١١٩ موظفاً من المثبتين علي الصناديق والحسابات الخاصة بالقرار ٢٠٨١٤ / ٢٠١٤ للدرجات الوظيفية الأعلى كما تم منح عدد ٣٩٠ موظفاً للحافز الـ ٥ %  . 
 

وأكد المهندس عادل النجار حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة و التفانى في العمل .


وقامت إدارة الترقيات بالإدارة العامة للموارد البشرية بإعداد الكشوف الخاصة بالمستحقين على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن ومراجعتها وإعداد قرارات الترقية اللازمة لذلك.

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