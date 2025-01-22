محافظ أسيوط يؤكد دعمه لتنظيم ندوات وفعاليات لرفع الوعي بالقضايا المجتمعية

أكد الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم ندوات وفعاليات لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية لتحسين الخصائص السكانية التي تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية المنشودة تنفيذاً لخطة الدولة واستراتيجية مصر 2030، مشيراً إلى أهمية رفع الوعي لدى المواطنين وتقوية السلوكيات والعادات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية في القضايا المجتمعية المختلفة والتي من بينها خطورة الزيادة السكانية غير المبررة .



وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان بأسيوط بقيادة محمد عبده بخيت مقرر المجلس بأسيوط في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبمتابعة الدكتورة عبله الألفى نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان قد نظم لقاء جماهيرياً بدوار عمدة قرية عرب أبو كريم التابعة لمركز ديروط حول القضية السكانية وتباعيتها على المجتمع والموروثات الخاطئة وآثارها على الأسرة لتحسين الخصائص السكانية للمحافظة وبمشاركة 150 رجلا وسيدة،مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الخدمات وتحسين الوضع السكانى بمركز ديروط.