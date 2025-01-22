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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

14 لاعبًا ولاعبة يمثلون منتخب مصر للكاراتيه في بطولة البريميرليج بفرنسا

14 لاعبًا ولاعبة يمثلون منتخب مصر للكاراتيه في بطولة البريميرليج بفرنسا
14 لاعبًا ولاعبة يمثلون منتخب مصر للكاراتيه في بطولة البريميرليج بفرنسا
علا محمد
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يستعد المنتخب المصري للكاراتيه للمشاركة في بطولة البريميرليج، المقرر إقامتها في فرنسا خلال الفترة من 22 إلى 27 يناير الجاري، وسط طموحات بتحقيق إنجازات دولية جديدة.

يترأس بعثة المنتخب المصري عصام الدين عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، ويضم المنتخب، سيد إبراهيم كمدير إداري، والدكتور عبد الرحمن فتحي طبيبًا، وعبد الفتاح النجار مديرًا فنيًا، وهاني شاكر مدربًا، بجانب الحكمين الدوليين عماد عبد الفتاح وأحمد شاهين.

وتضم قائمة المنتخب 14 لاعبًا ولاعبة بواقع 7 لاعبين و7 لاعبات.

جاءت قائمة اللاعبين كالتالي: عمرو علاء أبو قورة (وزن تحت 60 كجم)، عبد الله ممدوح (وزن تحت 75 كجم)، عبد الله هشام (وزن تحت 75 كجم)، يوسف عماد (وزن تحت 84 كجم)، طه طارق (وزن +84 كجم)، علي الصاوي (وزن تحت 67 كجم)، وأحمد رجب المصري (وزن +84كجم).

أما قائمة اللاعبات: آية هشام (كاتا فردي سيدات)، ريم أحمد رمزي (وزن تحت 50 كجم)، أحلام حمدي (وزن تحت 55 كجم)، نورسين محمد كمال (وزن تحت 61 كجم)، فريال أشرف (وزن تحت 68 كجم)، هدير أحمد عبد المنعم (وزن تحت 68 كجم)، وحبيبة ماجد (وزن +68 كجم).

من جانبه، أكد الكابتن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن مشاركة المنتخب في بطولة البريميرليج تأتي في إطار خطة الاتحاد للارتقاء بمستوى اللاعبين واللاعبات، وإعدادهم لتحقيق المزيد من الإنجازات الدولية.

وأشار إلى أن الاتحاد يبذل جهودًا كبيرة لتوفير كافة السبل التي تضمن أفضل تمثيل لمصر في المحافل العالمية.

فرنسا بطولة البريميرليج بعثة المنتخب المصري للكاراتيه اتحاد الكاراتيه المنتخب المصري عصام الدين عبد الرؤوف

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