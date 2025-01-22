ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام التعاملات

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة “EGX30” بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29979 نقطة.، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوى الأوزان بنسبة 0.52% ليغلق عند 8524 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوى الأوزان بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11.679 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي بنهاية التعاملات مكاسب سوقية بقيمة 13.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.24 تريليون جنيه، مقابل 2.23 تريليون جنيه.

وتم التداول خلال التعاملات على 2.28 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 4.66 مليار جنيه عبر 116.78 ألف عملية، من خلال التعامل على 211 سهم خلال الجلسة، ارتفع منها 90 سهمًا، وتراجعت أسعار 84 سهمًا، في حين استقرت أسعار 37 سهمًا دون تغيير.

تعاملات المستثمرين

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين حو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 58.19 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء بصافي 12.31 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع بصافي قيمة 70.5 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المؤسسات نحو البيع باستثناء الأجانب حيث سجلت المصريين والعرب صافي بيعي بقيمة 20.01 مليون جنيه و 41.61 مليون جنيه.