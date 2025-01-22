قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 من أبواب الخير فضلها عظيم في شهر رجب.. احرص عليها
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 .. بالاسم ورقم الجلوس
285 شاحنة مساعدات تدخل لقطاع غزة.. اليوم
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم.. فيديو
وحدتنا أقوى من أي شائعة.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي لطمأنة المصريين
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
وزير الخارجية يوقع على مذكرة تفاهم للتعاون مع صربيا في مجال الموارد المائية | فيديو وصور
أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال حفل عيد الشرطة الـ 73
عبدالعاطي: مصر ملتزمة بتعزيز الشراكة مع صربيا لتنمية الكوادر البشرية العاملة
كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة فاركو بالدوري
وزير الخارجية يبحث زيادة الاستثمارات المتبادلة مع صربيا وإمكانية التعاون في أفريقيا
منع صالح جمعة من السفر بسبب طليقته.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام التعاملات

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
×

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة “EGX30” بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29979 نقطة.، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوى الأوزان بنسبة 0.52% ليغلق عند 8524 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوى الأوزان بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11.679 نقطة.

وحقق رأس المال السوقي بنهاية التعاملات مكاسب سوقية بقيمة 13.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.24 تريليون جنيه، مقابل 2.23 تريليون جنيه.

وتم التداول خلال التعاملات على 2.28 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 4.66 مليار جنيه عبر 116.78 ألف عملية، من خلال التعامل على 211 سهم خلال الجلسة، ارتفع منها 90 سهمًا، وتراجعت أسعار 84 سهمًا، في حين استقرت أسعار 37 سهمًا دون تغيير.

تعاملات المستثمرين

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين حو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 58.19 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء بصافي 12.31 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع بصافي قيمة 70.5 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المؤسسات نحو البيع باستثناء الأجانب حيث سجلت المصريين والعرب صافي بيعي بقيمة 20.01 مليون جنيه و 41.61 مليون جنيه.

البورصة مشتريات الأجانب تعاملات المستثمرين رأسمال السوقي الأسهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولار امريكي

رسميًا الآن.. أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2025 .. ظهرت الآن

حسام حسن

منتخب إثيوبيا يرفض طلب حسام حسن قبل مواجهة الفراعنة بتصفيات كأس العالم

اثار بني سويف المضبوطة

26 تمثالا ومومياء.. تفاصيل العثور على كنز فرعوني داخل منزل ببني سويف

مشغولات ذهبية

عقب تحركه أمس .. أسعار الذهب الآن في مصر

سرقة الكهرباء

حتى لو اتعملك محضر.. براءة من سرقة الكهرباء في هذه الحالات

طريقة إضافة المواليد 2025 والفئات المستحقة لـ الدعم التمويني

طريقة إضافة المواليد 2025 والفئات المستحقة لـ الدعم التمويني

موعد إجازة 25 يناير 2025 للحكومة والقطاع العام

موعد إجازة 25 يناير 2025 للحكومة والقطاع العام

ترشيحاتنا

حكم تخصيص رجب بالصدقة

حكم تخصيص رجب بالصدقة اعتقادا بفضله.. الإفتاء توضح

معرض الكتاب

بفعاليات «قراءة في كتاب».. الأعلى للشئون الإسلامية يشارك بمعرض القاهرة الدولي

مجلس جامعة الأزهر

مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود القيادة السياسية في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

بالصور

أسرار طفولة لم تحكى من قبل.. ماذا قالت أنغام عن والدها

أنغام
أنغام
أنغام

وصفة مميزة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق

مكرونة بالسجق
مكرونة بالسجق
مكرونة بالسجق

بتخفيضات تصل إلى 30 %..محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بـ بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بوسي شلبي تتألق في Joy Awards.. وتحصد الإشادة من نقاد الموضة

بوسي شلبي تتألق في Joy Awards..إطلالة تلفت الأنظار لحصد إشادة ناقدي الموضة
بوسي شلبي تتألق في Joy Awards..إطلالة تلفت الأنظار لحصد إشادة ناقدي الموضة
بوسي شلبي تتألق في Joy Awards..إطلالة تلفت الأنظار لحصد إشادة ناقدي الموضة

فيديو

نجوم اتنصب عليهم

من نجوم الكرة للفنانين.. أشهر حالات النصب على المشاهير

مي عمر ومحمد سامي

صخرتي وقوتي.. مي عمر توجه رسالة لزوجها في حفل جوي اورد

أمح الدولي

75 يوما بدون حركة.. تطورات الحالة الصحية لـ أمح الدولي

هشام جوجل

نط من الدور الرابع بالمحكمة .. قصة شهير الفيوم هشام جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

المزيد