الدردير يهاجم حكم الأهلي عبر صفحته بسبب ركلة الجزاء

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي حكام مباراة الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"بص كده على مكان الحكم الحكم شاف اللعبه بعينه وكان مركز فيها جداً يعني لو كان فيها شك ولو ١٪؜ انها ركلة جزاء كان حسبها لكن هي مفيهاش حاجه خالص والڤار مخادع و لون الكوره عشان في النهايه يحسبوا ضربة جزاء من وحي الخيال بعد ١٠ دقايق بحث وتمعن في شاشة الملعب وخايف ياخد قرار".

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمباراة فاركو التي تقام، على استاد الجيش ببرج العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر كمال، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، عمر الساعي.