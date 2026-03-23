الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لوظائف بالمعهد المتحد للبحوث النووية

نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف البحثية في التخصصات العلمية المختلفة المتاحة بالمعهد.

في إطار عضوية جمهورية مصر العربية في المعهد المتحد للبحوث النووية (JINR) بمدينة دوبنا في روسيا.

ويأتي ذلك في إطار دعم مشاركة الباحثين المصريين في المشروعات البحثية الدولية وتعزيز التعاون العلمي في مجالات العلوم النووية وتطبيقاتها المتقدمة.

واوضحت الأكاديمية شروط التقدم: 

• الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في أحد التخصصات العلمية ذات الصلة بنشاط المعهد.

• أن يكون المتقدم منتميًا إلى إحدى الجامعات أو المراكز أو المعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

• امتلاك سجل بحثي متميز يتضمن نشر أبحاث في مجلات علمية دولية محكمة.

• إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

• القدرة على العمل ضمن فريق بحثي.

• التفرغ الكامل طوال مدة التعاقد.

• استيفاء جميع المستندات والموافقات المطلوبة واجتياز المقابلة الشخصية.

كما كشفت عن طبيعة العمل: 

• تنفيذ خطة البحث العلمي المتفق عليها خلال فترة التعاقد.

• الإسهام في إعداد ونشر الأبحاث العلمية في مجلات دولية محكمة.

• المشاركة في الأنشطة والفعاليات العلمية والبحثية التي ينظمها المعهد.

مدة التعاقد

يتم التعاقد لمدة عام واحد قابل للتجديد.

آلية التقديم

• الاطلاع على الخطة البحثية للمعهد (Topical Plans) واختيار الموضوع البحثي المناسب.

• التواصل المسبق مع رئيس الفريق البحثي المختار للحصول على خطاب قبول رسمي (Acceptance Letter) للانضمام إلى الفريق البحثي.

• استيفاء استمارة التقديم (Application Form) وإرفاق خطاب القبول وجميع المستندات المطلوبة.

• لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل أو غير مرفق به خطاب القبول الرسمي.

المزايا

• توفير تذاكر الطيران ذهابًا وعودة.

• راتب شهري (يزداد في حالة اصطحاب الأسرة).

• توفير سكن بسعر مخفض من خلال المعهد.

• تأمين صحي شامل للباحث وأسرته.

آخر موعد للتقديم: 31 مايو 2026.

للاطلاع على الخطة البحثية للمعهد (Topical Plans):

http://www.asrt.sci.eg/wp-content/uploads/2026/03/Topical-Plan-2026.pdf 

للتقديم يرجى إرسال استمارة التقديم والمستندات المطلوبة وفقًا للتعليمات الواردة بالإعلان عبر الرابط:

http://eforms.asrt.sci.eg/JINRJobs/ 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي للمعهد:

https://www.jinr.ru

