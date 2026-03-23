مقر خاتم الانبياء: العسكريون الإسرائيليون والأميركيون تحت مراقبة كاملة من وحدات الاستخبارات

وجه مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني تحذيراً شديد اللهجة للعسكريين الأميركيين والإسرائيليين، مؤكداً أنهم "تحت مراقبة كاملة" من قبل وحدات الاستخبارات.

أعلن عن هجمات بطائرات مسيرة انتحارية، مطالباً الأميركيين بتحمل المسئولية عن مقتل جنودهم، في سياق تصاعد التوترات والمواجهات.



و أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع لـ الحرس الثوري الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، أن بلاده لا تخوض مواجهاتها العسكرية دفاعا عن نفسها فقط، بل أيضا دفاعا عن ما وصفه بمظلومية الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذا النهج يأتي في إطار دعم القضايا العادلة في المنطقة.