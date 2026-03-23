نادية مصطفى: اللهم اشفِ عبدك هاني شفاءً لا يغادر سقمًا

حرصت نادية مصطفى على توجيه رسالة دعم ودعاء للفنان هانى شاكر، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت نادية مصطفى فيديو للدعاء عبر «فيسبوك»: «من مجلس دينى دعاء من الشيخ رمضان عبد الرازق، منحه الله الصحة والعافية وأطال الله فى عمره، دعاء لأخى الغالى والفنان الكبير هانى شاكر، ندعو الله عز وجل لصديقنا العزيز النجم هانى شاكر، ندعو الله عز وجل له بالشفاء العاجل، اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين».

تابعت : «اللهم عجل له الشفاء، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفِ وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا. اللهم اشفِ عبدك هانى شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم اشفِ عبدك هانى شفاءً لا يترك مرضًا، اللهم اجبر كسره، اللهم ارحم ضعفه. اللهم اشفِ مرضه، يا رب اشفِ مرضه، يا رب طهر جسم عبدك هانى شاكر من كل مرض، ومن كل أذى ومن كل شر، ومن كل ضر، يا رب طهر جسمه من كل عين، طهر جسمه من كل حسد، طهر جسمه من شر الشياطين الإنس والجن».

اضافت : «اللهم املأ جسمه صحة وعافية، واملأ قلبه سكينة وطمأنينة، واملأ نفسه رضا وصبرًا يا رب العالمين، اللهم عجل له الشفاء، اللهم شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه أثواب العافية وعافية الأثواب، اللهم لا تحوجه لأحد سواك، اللهم رده إلى بيته سليما معافى مجبر الخاطر يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد».