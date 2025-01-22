عبد المنعم سعيد: إعمار سيناء جزء أساسي من بناء الدولة المصرية

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي، أن الجهود المبذولة لإعمار سيناء تمثل جزءًا أساسيًا من عملية بناء الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا العمل الكبير يضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققها الدولة في مختلف المجالات.

وأوضح أن التنمية الشاملة في سيناء تأتي ضمن استراتيجية تعزز استقرار المنطقة وتدعم خطط التنمية المستدامة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أشار عبد المنعم سعيد إلى أن نجاح مصر في قهر الإرهاب والتطرف تحقق بفضل تكاتف الشعب مع الجيش والشرطة، وهو ما ساعد على حماية الدولة ومؤسساتها بشكل فعال.

وشدد على أن الحلول للأزمات التي تواجه المنطقة يجب أن تأتي من الداخل المصري، مؤكداً أن الاعتماد على الإرادة الوطنية هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات، بعيداً عن تدخلات الإدارة الأمريكية أو أي جهات خارجية.

كما أضاف سعيد أن المشروعات القومية والتنمية الشاملة التي تُنفذها الدولة تسهم في دحض الأقاويل التي تشكك في قدرة مصر على تحقيق أهدافها، موضحاً أن هذه الإنجازات تعد رداً عملياً على المشككين وتثبت قدرة الدولة على تنفيذ خططها بنجاح.