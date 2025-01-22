محمد رمضان يشارك فيديو تسليم الفائزين جائزة المليون جنيه

شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو أثناء حديثه مع جمهوره الفائزين في مسابقة المليون جنيه، لحظة تسليمهم الجوائز في مكتبه عبر مكالمة فيديو، وذلك بسبب غيابه لانشغاله بحفله في باريس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال رمضان خلال مكالمته مع الجمهور: إن شاء الله تتكرر واكلمكم تاني وأنا في مصر أنتوا أصحاب فضل كبير بعد ربنا أنتوا اللي صنعتوا محمد رمضان وغيره لازم تفهموا قميتكم انتوا حبايبي وعيلتي الكبيرة اللي هما جمهوري ويارب أكون عند حسن ظنكم.

أعلن الفنان محمد رمضان عن أسماء الفائزين في المسابقة التي أطلقها مؤخرًا، خلال بث مباشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رمضان أن الفائزين سيتم الإعلان عنهم في أول تعليق على فيديو الأغنية الجديدة التي نشرها على قناته بموقع يوتيوب.

وكشف رمضان أن الفائزين العشرة تم اختيارهم من محافظات مختلفة مثل بورسعيد والمنصورة، معبرًا عن سعادته لأن المسابقة تضمنت مشاركين من جميع أنحاء مصر قائلاً: ”مبسوط اوى انه طلع من الفائزين الـ10 ناس كتير من محافظات مختلفة“ .