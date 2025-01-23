أشرف عمرو: الكبد الدهني يؤثر على الصحة بشكل تدريجي

أكد الدكتور أشرف عمرو، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن العديد من المواطنين يعانون من الكبد الدهني، وهو ناتج عن نمط الحياة مثل النظام الغذائي غير الصحي، وعدم ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

وخلال مداخلة مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أوضح عمرو أن الكبد الدهني البسيط لا يسبب عادة مشاكل صحية خطيرة، لكنه قد يؤدي إلى تلف الكبد في حال عدم السيطرة عليه.

وأضاف أن الكبد الدهني لا يظهر له أعراض واضحة سوى الخمول والكسل العام.

وأشار إلى أن الغدة الدرقية تعد من الأسباب الرئيسية للكبد الدهني، مؤكدًا على أهمية إجراء فحوصات طبية بشكل منتظم، كل 6 أشهر أو سنة على الأكثر.

كما تناول الدكتور عمرو مشكلة القولون العصبي، التي يعاني منها نحو 80% من المصريين، موضحًا أنها حالة وظيفية قد تسبب الإمساك أو الإسهال.

وأضاف أنه من الضروري إجراء منظار للقولون لكل شخص تجاوز سن الـ45 عامًا.

وفيما يتعلق بالأصوات التي تصدر من البطن، أكد الدكتور عمرو أن "كركبة" البطن ليست مقلقة، بل هي نتيجة زيادة حركة القولون بسبب وجود مكروب أو تناول أطعمة تحتوي على الثوم والبصل والزيوت، محذرًا من الإفراط في تناول المأكولات المقلية والمسبكات.