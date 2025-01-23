منة القيعي: محمد منير شخصية متواضعة وكتبت له أغنية

أكدت الشاعرة منة القيعي، أن المطرب الكبير محمد منير لديه طاقة وهو شخصية متواضعة جدا وإنسان حقيقي .

وقالت منة القيعي في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" محمد منير كلمني مكاملة مش هقدر أنساها وقالي أنه إزاي مكنش واخد باله مني وإني كنت لازم أكون معاه من زمان ".

وتابعت منة القيعي :" قابلت الكينج محمد منير واستمع إلى كلمات أغاني مني ".

وأكملت منة القيعي: "قلت لمحمد منير عندي أغنية وعجبته الكلمات وقلت لو مش هيغنيها محمد منير هشيلها لغاية مايغنيها محمد منير".

ولفتت منة القيعي :" وكتبت الأغنية لمحمد منير ولحنها عزيز الشافعي وإن شاء الله تعجب الناس لما تنزل ".