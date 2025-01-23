خلص عليه برصاصة.. قرارات النيابة في قتـ ل شاب لجاره بالصف

انتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية الطب الشرعي لتشريح جثة شاب أصيب بطلق ناري في مشاجرة مع جاره بمدينة الصف بالجيزة.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتحديد سبب الوفاة وتوقيتها ونوع العيار الناري المستخدم في قتل المجني عليه وطلبت تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي متهم بقتل شخص بطلق ناري في مشاجرة نشبت بينهما فى منطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من رجال المباحث بمركز شرطة الصف يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين بقرية الديسمي بدائرة المركز، مما أسفر عن مقتل أحدهما بطلق ناري، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وباجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.