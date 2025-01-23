أخبار المنيا اليوم.. توقيع الكشف الطبي على 1014 شخصا .. والمؤبد لشقيقين قتلا آخر ببني مزار

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم فقد تم توقيع الكشف الطبي على 1014 شخصا خلال قافلة طبية مجانية بقرية نواى بمركز ملوي جنوب المحافظة كما أصدرت محكمة الجنايات حكما بالمؤبد على شقيقين لقيامهما بقتل شخص أخذا بالثأر ببني مزار بالمنيا.

المؤبد لشقيقين لقيامهما بقتل شخص اخذا بالثأر ببني مزار بالمنيا.

أصدرت محكمة جنايات مستأنف العدوة - الدائرة الأولى - في المنيا، حكما باستبدال عقوبة الإعدام شنقا بحق محمود. م. ا 42 سنة وشقيقه أحمد. م. ا 25 سنة مقيمين باحدى قرى مركز بني مزار، إلى السجن المؤبد، وألزمتهما المصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار، ثأرا من جارهم لقيامه بقتل ابن عمومتهم.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت أحكامها حضوريا على المتهمين جميعا .

وترجع أحداث واقعة القتل، إلى نوفمبر الماضي، عندما تلقى مدير أمن المنيا، إخطارًا بالعثور على جثة مزارع مصابًا بطلقات وطعنات بإحدى الزراعات، شرق النيل بمركز بنى مزار، وانتقل فريق البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثة محمود. س 38 سنة مزارع.

وكشفت التحريات، قيام 4 أشقاء، وهم محمود. م ا- 42 سنة وأحمد. م. ا 25 سنة وعلاء. م. ا 47 سنة ومهاود. م. ا 32 سنة يقيمون جميعا بإحدى قرى شرق النيل، بارتكاب الواقعة، ثأرًا، حيث تم القبض على المتهمين كما تم التحفظ على الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة في الواقعة.



ضمن مبادرة " بداية" تقديم 1014خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بقرية نواى بالمنيا



أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1014حالة وصرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ، خلال قافلة طبية مجانية بقرية نواى بمركز ملوى، ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً .

ومن جانبه ، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم ، وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومي 20 و21 يناير ، وتم خلالها تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة ، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 212 حالة جراحة، 282 حالة أطفال، 147باطنة، 52 نساء، 121جلدية، 27 تنظيم أسرة ، 121 حالة قلب ، 149 تحليلاً متنوعاً ،و5حالات أشعة عادية ،110كشف مبكر للضغط والسكر، وتحويل 7حالات للمستشفى لاستكمال العلاج .