عمره ماشتغل في المجال.. تعليق مثير من عدلي القيعي على أزمة مترجم كولر

قال عدلي القيعي رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، إن فريق كرة القدم الأول بالقلعة الحمراء، يمر بحالة غير مألوفة للجماهير.

وأضاف القيعي خلال تواجده ضيفا ببرنامج "يحدث في مصر" حول أزمة رضا حنفي مترجم كولر:" أزمة المترجم دي حصلت بحسن نية"،مشيرا:"المترجم ده عمره ما اشتغل في المجال الرياضي قبل كدة".

وتابع: "المترجم حس إنه لو ترجم كلام كولر بالحرف هيكون في أزمة كبيرة في الفريق، علشان الوضع اللي الأهلي بيمر بيه دلوقتي".

خلال تواجد مارسيل كولر مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي، بالمؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة أورلاندو بايرتس، في دوري أبطالأفريقيا طرح عليه سؤالا حول تدعيمات الفريق، لكن مترجم الفريق، لم يقم بترجمة ما قاله السويسري للصحافيين، لتنشب أزمة كبيرة، داخل جدران النادي.











