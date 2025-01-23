قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيراني: التزامنا بالنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية واضح للجميع
قبل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية | 18 صورة ترصد انتظام التصحيح بالكنترولات
600 مليار دولار| استثمارات سعودية بعد تولي ترامب الرئاسة الأمريكية
حرائق لوس أنجلوس تتجدد .. وأوامر إخلاء لأكثر من 50 ألف شخص
كراسي مساج وكبسولات نوم.. وسائل ترفيه داخل مباني ركاب مطار القاهرة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. اعرف الكيلو بكام؟
ياسر ريان: الأهلي يحتاج من 5 لـ 6 صفقات جديدة هذا الشهر
هل توجد عبادة مُحددة مُستحبة في ليلة الإسراء والمعراج.. دار الإفتاء توضح
2 مليون طالب يختتمون امتحانات الإعدادية.. وبدء إجازة نصف العام السبت
لو شاط من المغرب هيسجل.. إبراهيم سعيد يهاجم الشناوي بسبب هدف المترجي
صدقات بدون ما تدفع فلوس .. اغتنمها
استمرار الأمطار على هذه المحافظات اليوم| حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: الخطيب يرفض مناقشة فكرة رحيل كولر ويمنحه فرصة جديدة

كولر
كولر
يارا أمين
×

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حتى اليوم 22 يناير 2025، يرفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فكرة رحيل مارسيل كولر عن مهمة تدريب الفريق.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" خلال الفترة الأخيرة تم فتح نقاش حول إمكانية رحيل كولر بين بعض من المسؤولين عن ملف كرة القدم ولكن الخطيب طالب بعدم الحديث في هذا الملف وإن المدرب له كل الدعم ".

وأكمل:" الخطيب يرى أن كولر له أخطاء خلال الفترة الأخيرة ولكنه أيضًا يرى أن المدرب يدخل المباريات بسبب العديد من الغيابات والإصابات من القوام الأساسي".

واختتم:" حسب ما علمنا من مصدر داخل الأهلي، سيتم الإعلان عن صفقتين خلال الأيام المقبلة ويتم العمل على إنهاء صفقة ثالثة".

خالد الغندور محمود الخطيب مارسيل كولر كولر الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تحظر تسريبها من الكنترولات قبل اعتمادها

نادية الجندي

لكل عمر مقام.. تامر أمين يوجه رسالة لـ نادية الجندي بسبب فستانها المثير للجدل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يكشف حل المشكلة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في مصر| فيديو

أنغام

غيرة حسين فهمي.. قبلة عبد المجيد عبد الله للفنانة أنغام تثير الجدل

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. اعرف الكيلو بكام؟

أرشيفية

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 23 يناير 2025

الشهيد عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي لصدى البلد: كان بار بيا وقلبي راضي عنه| فيديو

أرشيفية

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 23 يناير

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: يحق للمواطن حيازة أي كمية من النقد الأجنبي بشرطين.. وعقوبات صارمة للمخالفين

ترامب

بعد تنصيبه | ملفات كثيرة منتظرة بعد فوز ترامب .. ما مصيرها؟

ترامب

محلل سياسي: إسرائيل أحد محددات الأمن القومى الأمريكى

بالصور

بالأسود الملفت| زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها..صور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

الفيلر دمر شفايفي.. 5 صور لـ شام الذهبي تثير الجدل

شام الذهبي
شام الذهبي
شام الذهبي

جنوب سيناء.. توزيع بطاريات الدواجن البياضة لسيدات الطور سيناء.. وإقبال على سوق اليوم الواحد بدهب

تقرير اخباري
تقرير اخباري
تقرير اخباري

أقوى من سيروم سي|وصفة زيت اليوسفي لعلاج علامات التمدد وحب الشباب والندبات

علاج البشرة
علاج البشرة
علاج البشرة

فيديو

زواج أروي جودة

أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف

وفاء عامر

رشاقة لافتة .. وفاء عامر توجه رسالة لمتابعيها بظهور غير متوقع

الشهيد عمر القاضي

للمرة الأولى.. والدة الشهيد عمر القاضي تكشف لـ«صدى البلد» وصيته| فيديو

الشهيد عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي لصدى البلد: كان بار بيا وقلبي راضي عنه| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد