خالد الغندور: الخطيب يرفض مناقشة فكرة رحيل كولر ويمنحه فرصة جديدة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حتى اليوم 22 يناير 2025، يرفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فكرة رحيل مارسيل كولر عن مهمة تدريب الفريق.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" خلال الفترة الأخيرة تم فتح نقاش حول إمكانية رحيل كولر بين بعض من المسؤولين عن ملف كرة القدم ولكن الخطيب طالب بعدم الحديث في هذا الملف وإن المدرب له كل الدعم ".

وأكمل:" الخطيب يرى أن كولر له أخطاء خلال الفترة الأخيرة ولكنه أيضًا يرى أن المدرب يدخل المباريات بسبب العديد من الغيابات والإصابات من القوام الأساسي".

واختتم:" حسب ما علمنا من مصدر داخل الأهلي، سيتم الإعلان عن صفقتين خلال الأيام المقبلة ويتم العمل على إنهاء صفقة ثالثة".