حاجه لله يا ولاد الحلال.. ليلة سقوط ولاد الكتعة في يد الداخلية

قررت جهات التحقيق المختصة 3 متهمين في عصابة أبناء الكتعة لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول.

وزارة الداخلية

تعمل وزارة الداخلية من خلال أجهزتها المختلفة وخاصة الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة علي تنظيف شوارعنا من ظاهرة التسول والقبض علي من يقومون بتسريح الأطفال وفي خلال السطور التالية نرثد لكم تفاصيل واحدة من أهم القضايا التى تم ضبطها.

ضبط المتهمين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 عاطلين "لـ2 منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، متخذين من دوائر أقسام شرطة (مصر الجديدة وقصر النيل بالقاهرة" - "الطالبية بالجيزة") مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

المضبوطات

وضبط بحوزتهم 3سلاح أبيض وبصحبتهم 8 أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين بإستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.



