تباطؤ تفتيش شاحنات المساعدات في كرم أبو سالم يعرقل الإغاثة لغزة

أفاد أحمد عبد الرازق، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، بأن القصف الإسرائيلي المكثف لا يزال متواصلًا على قطاع غزة دون انقطاع، حيث تُسمع الانفجارات بشكل متكرر وتُرى أعمدة الدخان من الجهة المقابلة للمعبر، ما يعكس استمرار الوضع الإنساني المتدهور داخل القطاع.

إسرائيل تعرقل دخول المساعدات عبر كرم أبو سالم

أوضح المراسل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض قيود مشددة على دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم، مشيرًا إلى وجود تباطؤ كبير في وتيرة التفتيش، حيث ارتفع زمن فحص الشاحنة الواحدة من ساعة ونصف إلى ما بين 4 و5 ساعات، ما يعوق دخول بقية الشاحنات في القافلة نفسها ويُبطئ عملية الإغاثة الحيوية.

120 شاحنة فقط دخلت من أصل 220

بحسب عبد الرازق، تمكنت فقط نحو 120 شاحنة من أصل 220 تم التنسيق بشأنها من دخول قطاع غزة اليوم، محمّلة بنحو 4 آلاف طن من المواد الغذائية والإغاثية. وتأتي هذه الشحنات ضمن قافلة «زاد العزّة» الخامسة، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو، وتضم سلالًا غذائية وأجولة دقيق وأرز ومكرونة وبقوليات، إضافة إلى وجبات جافة ومعلبات تكفي الأسرة لمدة تصل إلى عشرة أيام.

أولوية للأطفال والنساء والمستلزمات الطبية

وأكد المراسل أن الهلال الأحمر المصري ينسق عملية توزيع المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء. وقد شملت المساعدات ألبانًا للأطفال، حفاضات، مستلزمات عناية شخصية، أدوات طبية، وبعض المواد المخصصة لحالات الولادة الطارئة، إلى جانب إدخال شحنات وقود محدودة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

معاناة إنسانية متفاقمة في ظل تعنت الاحتلال

في ظل استمرار العراقيل الإسرائيلية، تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يتسبب التأخير المتعمد في تفتيش الشاحنات في إبطاء وصول المواد الأساسية، ما يزيد من معاناة السكان المحاصرين الذين يعيشون أوضاعًا صعبة في ظل نقص حاد في الغذاء، المياه، والأدوية، وسط استمرار العمليات العسكرية.