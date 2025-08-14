10 بنود على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، عن عقد جمعيتها العمومية العادية يوم الجمعة 29 أغسطس 2025، الساعة الثانية بعد الظهر بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين:

كلمة الدكتور مجدي حسن النقيب العام.

عرض تقرير الأمين العام.

عرض تقرير أمين الصندوق.

عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

إعادة عرض التصويت على ميزانيات النقابة العامة الأعوام 2018 حتى 2022م لاعتمادها.

عرض اعتماد ميزانية النقابة العامة 2023م.

سابعاً عرض ميزانية النقابة العامة لعام 2024م.

اختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافاته.

اختيار مراجع للحسابات واعتماد مكافاته.

اعتماد اللائحة المالية والإدارية ولائحة المشتريات.

وتستند هذه الدعوة إلى قانون إنشاء النقابة رقم (48) لسنة 1969، وقرارات مجلس النقابة الصادرة في 5 و 10 أغسطس 2025، علما بأنه يشترط للحضور سداد اشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2024.