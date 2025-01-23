أكلات تسبب الحموضة وارتجاع المرئ ابتعد عنها

إذا كنت تعاني من الحموضة أو ارتجاع المريء، فمن الأفضل تجنب بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض. تشمل هذه الأطعمة:

الأطعمة الدهنية والمقلية

مثل البطاطس المقلية، الأطعمة السريعة، والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

الأطعمة الحارة

مثل الفلفل الحار، البهارات الحارة، والشطة.

الأطعمة الحمضية

مثل الطماطم، الصلصات القائمة على الطماطم، والحمضيات (البرتقال، الليمون، الجريب فروت).

الشوكولاتة

تحتوي على مادة الكافيين والثيوبرومين، التي يمكن أن ترخي عضلة المريء السفلية وتزيد من الارتجاع.

المشروبات الغازية

تسبب انتفاخ المعدة مما يزيد الضغط على المريء.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

مثل القهوة، الشاي، ومشروبات الطاقة.

النعناع

قد يريح عضلة المريء السفلية، مما يسمح بعودة الحمض إلى المريء.

البصل والثوم

يمكن أن يسببان تهيج المعدة لبعض الأشخاص.

الكحول

يؤدي إلى استرخاء العضلة العاصرة للمريء ويحفز إنتاج الحمض.

منتجات الألبان كاملة الدسم

مثل الزبدة، الكريمة، وبعض أنواع الجبن.

نصيحة:

حاول تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من الوجبات الكبيرة.

تجنب الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.

حافظ على وزن صحي وتجنب الملابس الضيقة حول البطن.