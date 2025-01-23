رئيس وكالة الفضاء المصرية يؤكد أهمية التعاون المصري الياباني في مجال تكنولوجيا الفضاء

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أهمية العلاقات الثنائية بين مصر واليابان في مجال تكنولوجيا الفضاء.



جاء ذلك خلال زيارة سوزوكي يوسوكي المستشار الاقتصادي بسفارة اليابان في مصر، والوفد المرافق له، اليوم /الخميس/، لمقر الوكالة لبحث آليات تعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا الفضاء.



وأعرب الدكتور شريف صدقي عن سعادته بهذه الزيارة التي تُعزز من أطر التعاون المشترك بين الجانبين ،موضحا أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوكالة على تعزيز شراكاتها الدولية ودعم الجهود المشتركة لتطوير قطاع الفضاء بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.



وتضمنت الزيارة اجتماعا مع فريق الإدارة العليا بالوكالة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستفادة من الخبرات المشتركة،وعقب ذلك تم تنظيم جولة ميدانية للوفد الياباني شملت معامل التجميع والاختبار المتخصص AITC، بالإضافة إلى محطة التحكم واستقبال الصور للقمر الصناعي "مصر سات 2".



وضم وفد السفارة اليابانية كاواشيما شيزوكي السكرتير الثاني بالسفارة، وميناس أحمد، كبيرة المحللين الاقتصاديين.

