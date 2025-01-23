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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحزب "العدل": المخدرات تهدم الاستدامة في الفرد والمجتمع

أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل"
أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل"
عبد الرحمن سرحان
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قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إنه انتشرت في السنوات الأخيرة مجموعة من القضايا المُخيفة كالقتل غير المبرر أو الخطف ، ومعظمها ناتج عن تعاطي المتهم للمواد المخدرة، وهذه المواد المخدرة المصنعة ذات التكلفة المنخفضة أصبحت في متناول معظم الفئات وبالأخص المراهقين والشباب ينخرط الشباب في الإدمان وتنزلق أرجلهم في هذا الطريق المظلم الذي يودي بحياة فلذات قلوبنا عن طريق عدة عوامل، ومن أهمها الاهتمام والمتابعة داخل البيت من قبل الآباء والأمهات لأبنائهم حتى لا ينزلقوا في هذا الطريق اللعين.

وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الخميس، أن تعاطي المخدرات يُعد من أخطر الظواهر التي تُهدد الصحة العامة والمجتمع بشكل عام وتحديدًا بين الشباب، حيث ينتشر تعاطي بعض المواد المخدرة مثل الشابو والاستروكس والكبتاجون بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، وهذه المواد تحمل مخاطر جسيمة تؤثر على الصحة البدنية والعقلية للفرد وتنعكس أضرارها على المجتمع ككل.

وأضاف مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن تعاطي الشابو يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، وقد يتسبب في تلف دائم للجهاز العصبي، ويُمكن أن يؤدي الاستخدام طويل الأمد إلى مشاكل خطيرة مثل الهلوسة والبارانويا والاكتئاب الشديد، ويغرق متعاطي الشابو في حالة من الهياج والعصبية، مما قد يؤدي إلى سلوك عدواني وأزمات نفسية حادة.

وأوضح أن الاستروكس أو ما يُعرف بالماريجوانا الاصطناعية يحتوي على مواد كيميائية تسبب آثارًا نفسية وجسدية خطيرة، ويتم ترويج هذه المادة على أنها بديل آمن للماريجوانا الطبيعية، إلا أن تأثيرها أخطر بكثير، ويُسبب الاستروكس تشوهات في القدرة على التفكير والتركيز، ويؤدي إلى ارتفاع معدل القلق والاكتئاب، كما يمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بنوبات صرع واضطرابات قلبية خطيرة، مشيرًا إلى أن الكبتاجون وهو مثيل للأمفيتامينات يستخدم بشكل أساسي لتعزيز اليقظة وزيادة القدرة على التحمل، ويتأثر المستخدمون للكبتاجون باضطرابات النوم وانهيارات في الجهاز العصبي المركزي، كما يُسبب التعاطي المُفرط له الهلوسة والانهيار العقلي.

وأكد أن تعاطي المخدرات يُشكل عبئًا كبيرًا على النظم الصحية والأمنية، وتنتشر الجرائم المرتبطة بالمخدرات وتزداد النفقات الصحية المتعلقة بعلاج الإدمان وتأهيل المدمنين، بالإضافة إلى ذلك يتعرض الشباب المتعاطون لفقدان الفرص التعليمية والوظيفية، مما يُعزز دورة الفقر والجريمة، موضحًا أن الحكومات والمنظمات غير الحكومية تُكثف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة من خلال برامج التوعية والوقاية، وتوفير خدمات العلاج والتأهيل للمدمنين، كما يتم التركيز على تعزيز القانون ومكافحة التجارة غير المشروعة لهذه المواد.

ولفت إلى أنه يتطلب التصدي لهذه الأزمة جهودًا مشتركة من قبل الأسر والمدارس والحكومات والمجتمعات لخلق بيئة تدعم حياة صحية وآمنة للشباب وتحميهم من الانزلاق في دوامة الإدمان، فضلا عن تغليظ العقوبات على تجار تلك السموم وعدم الأخذ بالرأفة بهم وجعل تلك القضايا أمام الرأي العام حتى يعتبر كل مجرم يحاول قتل أولادنا بتلك السموم وتغييب الوعي وقتل الأمل، حيث أن من أهم أسباب التقدم والنمو وتحقيق التنمية المستدامة تنمية الفرد وتأهيله لتمكينه في تنمية المجتمع، وخلق جيل قادر على التحدي والعطاء في ظل الظروف الطاحنة والتحديات العظمى التي يمر بها الوطن سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي.

الاغتصاب حزب العدل أحمد بدرة جهاز العصبي

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