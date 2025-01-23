الرئيس اللبناني: أولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد

أكد جوزيف عون الرئيس اللبناني، أن أولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وتابع الرئيس اللبناني:" سنعمل على دعم الجيش والمؤسسات الأمنية خلال الفترة المقبلة كأولوية قصوى في لبنان".

وأضاف الرئيس اللبناني: “خطاب القسم كتب لينفذ لا سيما وأنه عكس إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته”.

زيارة وزير الخارجية السعودي للبنان

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، يوم الخميس إنه يثق بقدرة الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس وزرائه نواف سلام على تحقيق الاستقرار.

وأكد وزير الخارجية اللبناني، خلال مؤتمر صحفي من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، على وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه.

وأوضح بن فرحان، أنه ينظر بتفاؤل لمستقبل لبنان وتطبيق الإصلاحات سيعزز ثقة العالم فيه، لافتا إلى أنه بحث مع الرئيس اللبناني أهمية الالتزام باتفاق وقف النار.