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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أستاذ شريعة: كل عمل تحوله النية لعبادة

القرآن الكريم
القرآن الكريم
إيمان طلعت
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أجاب الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، على سؤال يتعلق بكيفية الجمع بين السعي للعمل للآخرة بينما نعيش في الدنيا، موضحًا أنه لا يوجد فصل حقيقي بين الدنيا والآخرة، فكل شيء في الحياة يمكن أن يكون عبادة إذا استحضرت النية الصادقة.

وأشار أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر،  خلال فتوى له، اليوم الخميس، إلى أن النية هي التي تحول الأعمال اليومية إلى عبادة، وعندما تأكل، إذا استحضرت النية في قلبك بأنك تأكل بنعمة الله، وتستشعر أنه رزق من الله، تصبح هذه العملية عبادة، حتى في تذوق الطعام، إذا شعرت بأن غيرك قد لا يستطيع الحصول على ما تأكله، يصبح الأمر عبادة.

وأوضح أن العبادة لا تقتصر فقط على الصلاة والصوم، بل يمكن أن تشمل كل أعمال الحياة اليومية إذا كانت النية لله، مشيرًا إلى الحديث الشريف: "إنما الأعمال بالنيات"، مضيفا أن من يدخل في أي عمل أو نشاط بنية صافية لله، يصبح عمله عبادة، حتى لو كان هذا العمل يتعلق بأمور الدنيا.

وأضاف أن المسلم يجب أن يسعى في الدنيا وكأن حياته ستستمر إلى الأبد، بينما يعمل للآخرة وكأنها ستأتي غدًا، موضحا: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا، بهذه الطريقة، يمكن للإنسان أن يحقق التوازن بين حياته الدنيا وطلبه للآخرة".

النية العبادة العبادة لا تقتصر فقط على الصلاة والصوم النية لله

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