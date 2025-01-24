بعد إعلان الترشيحات.. تعرف على مقدم حفل الأوسكار 2025

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور القوائم الكاملة لترشيحات الأوسكار لعام 2025، بعد فترة تأجيل بسبب حرائق لوس أنجلوس.

من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام في نسخته الـ 97، يوم 2 مارس المقبل، في مسرح دولبي، ويستضيفه المذيع الكوميدي كونان أوبراين.

من المرجح أن يكون التعافي من حرائق الغابات هو نغمة حفل الأوسكار عن طريق مقدمه كونان أوبرايم الممثل والكوميديان الشهير.

كونان أوبراين حائز على جائزة الإيمي، ويتولى مهمة تقديم الأوسكار لأول مرة بعد رفاقه جيمي كيميل وكريس روك وديفيد ليترمان، وإيلين ديجينيرس وغيرهم.

استضاف جيمي كيميل حفلي الأوسكار في 2023، و2024، وقدم أداءا جيدا، ويعتبر من أفضل مقدمي الحدث على الإطلاق.

تصدر فيلم Emilia Pérez قائمة الترشيحات بـ 13 ترشيحًا، على الرغم من تعرضه لانتقادات بسبب تمثيله للمكسيكيين والأشخاص المتحولين جنسياً. كما حصل Wicked وThe Brutalist، على 10 ترشيحات.

حقق حفل الأوسكار في نسخته الـ 96 حوالي 19.5 مليون مشاهدة على الهواء عبر شاشةABC الأمريكية ليلة الاثنين، متفوقا على نسخة العام الماضي.

اجتذب حفل الأوسكار مشاهدين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و49 عاما، بعدما حقق العام الماضي حوالي 18.8 مليون مشاهدة، في الوقت الذي بدء فيه هذا العام مبكرا ساعة عن السنوات الماضية.

ويعد حفل الأوسكار 2024 هو الأكثر مشاهدة منذ عام 2020، بعدما تأثرت نسخة 2021 بجائحة كورونا، وظل الرقم في ارتفاع مستمر.