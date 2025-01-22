أبرز توقعات ترشيحات الأوسكار قبل الإعلان الرسمي غدا للقوائم الكاملة

تكشف أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار غدا الخميس، عن القوائم الكاملة لترشيحات عام 2025.

يستضيف كل من بوين يانج وراشيل سينوت حدث الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2025 غدا، ويذاع عبر منصات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من المتوقع أن يتصدر فيلم ‘Emilia Pérez’ قوائم ترشيحات الأوسكار في نسخته الـ 97، بعدما نال نصيب الأسد من الجوائز في حفل جولدن جلوب.

قد يكون فيلم ‘Emilia Pérez’ هو أول عمل ناطق بلغة غير إنجليزية، قد يحصد 14 ترشيحا للأوسكار هذا العام منها أفضل فيلم، وتصوير سينمائي وأغنية أصلية وغيرها.

ويبدو أيضا أن فيلم "Wicked" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، قد يحصل على العديد من الترشيحات منها أفضل أداء تمثيلي لبطلتيه سينثيا إيريفو وأريانا جراندي.

ولا يزال من المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97 يوم الأحد 2 مارس في مسرح دولبي بهوليوود.

حقق حفل الأوسكار في نسخته الـ 96 حوالي 19.5 مليون مشاهدة على الهواء عبر شاشةABC الأمريكية ليلة الاثنين، متفوقا على نسخة العام الماضي.

اجتذب حفل الأوسكار مشاهدين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و49 عاما، بعدما حقق العام الماضي حوالي 18.8 مليون مشاهدة، في الوقت الذي بدء فيه هذا العام مبكرا ساعة عن السنوات الماضية.

ويعد حفل الأوسكار 2024 هو الأكثر مشاهدة منذ عام 2020، بعدما تأثرت نسخة 2021 بجائحة كورونا، وظل الرقم في ارتفاع مستمر.