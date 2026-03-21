الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزراعة: ضبط 38 طنًا من اللحوم والأسماك غير المطابقة

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الاسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط إجمالي 38 طنًا و813 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 299 محضرًا ضد المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و المهندس نائب وزير الزراعة، بتكثيف الجهود الرقابية واستمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، للتصدي لأي ممارسات تمس صحة المواطن أو سلامة الغذاء، وضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين.

ومن جهته قال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي نفذتها الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها، بالإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم البلدية والمجمدة والمصنعات والدواجن والأسماك، ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو تداولها بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحملات شهدت تكثيفًا ملحوظًا على الأسماك المملحة والمدخنة نظرًا للإقبال عليها خلال هذه الفترة، حيث بلغ إجمالي المضبوطات منها 29 طنًا و85 كجم، مع تحرير 75 محضرًا ضمن إجمالي المحاضر المحررة.

كما أشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، من تحرير محاضر، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، خاصة خلال المواسم، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها.

وناشدت وزارة الزراعة، المواطنين بضرورة الشراء من المنافذ المعتمدة والأماكن الموثوق بها، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للحوم، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو مخالفات قد تُعرّض صحتهم للخطر، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة وضبط منظومة تداول الغذاء.

