الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وكالة فيتش تتوقع ارتفاع خام برنت إلى 170دولاراً حال استمرار إغلاق هرمز

ولاء عبد الكريم

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، أن يرتفع متوسط ​​سعر خام برنت إلى 120 دولاراً للبرميل خلال عام 2026 في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لمدة ستة أشهر، أو إلى 100 دولار للبرميل إذا دام الإغلاق ثلاثة أشهر، مع استمرار تأثير الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى على الملاحة في المضيق.

وأشارت الوكالة إلى أن استمرار الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر قد يؤدي إلى تسجيل متوسط ​​سعر خام برنت نحو 130 دولاراً للبرميل طوال فترة الإغلاق قبل أن يتراجع إلى حوالي 90 دولاراً مع نهاية العام، بينما في سيناريو الإغلاق لمدة ستة أشهر، قد تتراوح الأسعار بين 130 و170 دولاراً قبل أن تنخفض أيضاً إلى نحو 90 دولاراً مع نهاية العام.

وذكرت فيتش أن السيناريو الأساسي يتوقع متوسط ​​سعر برميل خام برنت عند 70 دولاراً في عام 2026، مع ارتفاع مؤقت إلى 100 دولار خلال شهر مارس، ثم انخفاض إلى 90 دولاراً في الربع الثاني من العام، وصولاً إلى نحو 60 دولاراً بحلول نهاية العام، مع افتراض عدم انخفاض الطلب في حال الإغلاق المؤقت للمضيق.

وأوضحت الوكالة أن إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى خسارة حوالي 15 مليون برميل يومياً من النفط العابر، على الرغم من استمرار مرور كميات ضئيلة من النفط، مع توقع انخفاض الطلب بنسبة تتراوح بين 2.5 و5.5% في سيناريوهات الإغلاق لمدة ثلاثة وستة أشهر على التوالي، رغم أن المعروض الحالي وقرار وكالة الطاقة الدولية بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات يكفي لتلبية الطلب العالمي.

المزيد