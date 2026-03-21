انفجارات بطهران.. ومهر: إطلاق صاروخين باليستيين نحو دييجو جارسيا مفاجئ للعدو

أفادت وسائل إعلام إيرانية عدة بدوي انفجارات في عدة مناطق وتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران في استمرار للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على البلاد.

وقالت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات شرق العاصمة طهران والدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية.

خلال ذلك، أكدت وكالة أنباء مهر أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه قاعدة دييجو جارسيا البريطانية البعيدة في المحيط الهندي في تغيير لمسار الإطلاق الإيراني نحو أهداف معادية على خلاف خط الاستهداف للاحتلال.

وذكرت وكالة أنباء مهر أن استهداف قاعدة دييجو جارسيا يظهر أن مدى الصواريخ الإيرانية يتجاوز ما كان يتصوره العدو سابقا.