أصالة كامل تكشف عن تفاصيل حملها بطفلتها الأولى

في لقاء خاص مع ET بالعربي خلال حفل جوائز تيك توك في دبي، أكدت الفنانة ومقدمة البرامج أصالة كامل خبر حملها بطفلتها الأولى، وأعربت عن سعادتها الكبيرة بهذه المرحلة الجديدة من حياتها، بعدما كشفت عن جنس مولودها في جلسة تصوير خاصة وحفل أقامته بمشاركة عائلتها والمقربين منها.





زوج أصالة

أشارت أصالة خلال اللقاء إلى مدى جمال اللحظات التي عاشتها مع أهلها خلال الحفل، قائلة: “عندما شاركتهم تلك اللحظات شعرت بإحساس جميل جدًا”. وعن ظهور زوجها خالد في جلسة التصوير، أوضحت: “ما كان مخططًا لظهوره، لكنه قال لي: أنا زوجك، افعلي ما تشائين، الحمد لله”.





اسم مميز لطفلتها:

أكدت أصالة أنها قررت اسم طفلتها ولكنه سيبقى مفاجأة للجميع حتى موعد الولادة. وقالت: “الصراحة الاسم يعني لي الكثير، وحلمت به منذ وقت طويل، وهو اسم مميز جدًا”.





والدة أصالة

رافقت والدة أصالة ابنتها خلال اللقاء، حيث أعربت عن حماسها الكبير لاستقبال حفيدتها الأولى، وقالت: “أنا فرحانة جدًا ومتحمسة أكثر من أصالة”. وعن زوج أصالة خالد، أضافت: “خالد ده حتة من قلبي، أنا عندي 3 بنات وهو الولد الكبير بتاعهم”.





نبذة عن أصالة كامل:

• ولدت في 21 يونيو 1995، بدأت مسيرتها الفنية منذ الصغر، حيث شاركت في إعلانات ثم انتقلت للتمثيل في سن العاشرة، من أبرز أعمالها التمثيلية: مسلسلات خليجية مثل “أبلة نوره” و”نص درزن”،عملت كمقدمة برامج في قناة MBC 3، حيث قدمت برامج شهيرة مثل “تسالي أحلى عالم” و”عيش سفاري”،و أعلنت في عام 2020 تركها العمل الإعلامي للتركيز على مشاريع جديدة.







