قائمة ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، في الجولة 21 من الليجا.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس

الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي، جاكوبو، أسينسيو، لورينزو

الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس

الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جويس، إندريك، إبراهيم دياز

وتُقام المباراة غدًا السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فريق بلد الوليد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، مقابل 15 نقطة في جعبة بلد الوليد متذيل الترتيب.