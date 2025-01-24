معرض الكتاب| انطلاق ندوة التنسيقية «بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري»

انطلقت، ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تعقد تحت بعنوان "بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري"، منذ قليل، خلال فعاليات معرض الكتاب.

ومن المقرر أن تناقش الندوة بؤر الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز المخاطر على الأمن القومي المصري.

يدير الندوة محمد نشأت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كل من اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، واللواء الدكتور أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، والسفير حازم خيرت مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر في سوريا وإسرائيل سابقًا، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن التنسيقية.

معرض الكتاب

وتقام الدورة الـ 56 من معرض الكتاب، التي تستمر حتى 5 فبراير 2025، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة" بمشاركة 80 دولة عربية وأجنبية، 1350 دار نشر و6000 عارض، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف هذا العام، وتم اختيار اسم العالم المصري أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

ويضم المعرض صالة الكتب المخفضة بأسعار متاحة للجميع، والتي لم تقتصر فقط على إصدارات وزارة الثقافة ولكن أيضاً على إصدارات دور النشر الخاصة.

ويقام المعرض هذا العام علي مساحة هي الأكبر منذ نقل المعرض لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس مما يؤكد مدي قوة ومكانة المعرض عالميا.