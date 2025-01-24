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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في اليوم العالمي للتعليم | عبد اللطيف يشكر المعلمين على جهودهم للارتقاء بالمنظومة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
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أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا بشأن "اليوم العالمي للتعليم".

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانه : أتوجه بخالص التقدير والاعتزاز للسادة المعلمين - في اليوم العالمي للتعليم -  لما يبذلوه من جهود عظيمة مخلصة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وبناء أجيال تحمل مستقبل الوطن ، مؤكداً أن التعليم هو أهم سبل بناء الأوطان والنهوض بها.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بمناسبة اليوم العالمي للتعليم أؤكد إيمان القيادة السياسية بضرورة النهوض بملف التعليم والارتقاء به ، بإعتباره جزءا لا يتجزأ من بناء الإنسان المصري الذي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانه الصادر في اليوم العالمي للتعليم قائلا : في هذا الإطار، لا تدخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهدا وتسعى بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للبناء على الجهود المخلصة السابقة بالتوازي مع مواكبة النظم العالمية لتطوير المنظومة التعليمية وفقا لاستراتيجية ثابتة تستهدف إتاحة التعليم بجودة عالية للجميع دون تمييز وفي إطار نظام مؤسسي وكفء وعادل ومستدام.

جدير بالذكر أن بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جاء بعد البيان الرسمي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ ساعتين ، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، والذي جاء نصه كالتالي :

أجدد التأكيد على أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء المجتمعات المتقدمة.

إن التعليم هو السبيل نحو مستقبل أفضل، ونعمل بكل جهد لتطوير مسار العملية التعليمية في كافة مراحلها، ومواكبة التطور المستمر، وأن يقوم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بدوره، ليكون المظلة الشاملة لتطوير منظومة التعليم في مصر، ووضع استراتيجيات تعليمية شاملة تعتمد على رؤية متكاملة بعد دراسة مقترحات مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم، وذلك لضمان ارتباطها الإيجابي بسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

ومن أهمية أن تكون الاستراتيجيات التعليمية طويلة الأمد وثابتة، ترتكز على رؤية واضحة ومستدامة، بحيث لا تتأثر بتغير المسئولين أو الإدارات، وذلك لضمان الاستمرارية في تحقيق التقدم المنشود في قطاع التعليم ، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجهود الوطنية لتحقيق نهضة تعليمية شاملة تلبي تطلعات أبنائنا وتساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر."

التربية والتعليم التعليم وزير التربية والتعليم اليوم العالمي للتعليم

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