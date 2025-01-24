الزمالك يهزم بيراميدز في دوري الكرة النسائية

فاز الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي الزمالك، على نظيره بيراميدز، بثلاثية دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك كل من: "أليس أوياه أوجيبي، وآية إبراهيم، وياتوندي أتنوكي فاچوبي".

سيطرت لاعبات الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنع الفريق عدة فرص على مدار شوطي اللقاء، نتج عنها تسجيل 3 أهداف، بجانب أهدار عدة فرص محققة على مرمى بيراميدز كانت كفيلة بزيادة النتيجة.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 30 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، فيما بقي بيراميدز عند النقطة 15 في المركز التاسع.