قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يسرا اللوزي: فكرت الاعتذار عن مسلسل سراب بعد وفاة والدتي.. ووظفت حزني للشخصية
الإسماعيلي يفقد نجم الفريق في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري
شقيق الشهيد عمر القاضي: "أخويا اتشاهد 4 مرات وهو يقاتــ.ـــل الإرهـ.ــابيين
سفير مصر السابق بإسرائيل: لا بديل عن توافق جميع الأطراف الفلسطينية
آخر فرصة.. بيان عاجل من البنك الأهلي يمهل هؤلاء العملاء 3 شهور فقط
أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة للنادي الأهلي
صـ.ــاروخ متطور ضد كمين عمر القاضي.. شقيق الشهيد يكشف تفاصيل مثيرة
فقيدة الشباب.. مصرع صيدلانية خنقا داخل حمام شقتها في المنوفية
العالم الزاهد.. وزير الأوقاف يُصلي على الأرض دون «سجادة» في معرض الكتاب
والدة الشهيد عمر القاضي: هدفه كان الالتحاق بالعمليات الخاصة والخدمة في العريش| فيديو
الداخلية التونسية تكشف تفاصيل إضرام شخص النـ ار في نفسه
زد يعلن انتقال مصطفى العش للنادي الأهلي على سبيل الإعارة 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأطباء ترحب بقرار "الرعاية الصحية" التأمين على العاملين بها ضد أخطار المهنة

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي
×

رحبت النقابة العامة للأطباء، بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الصادر في اجتماعه رقم (82) والذي حضره نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على التعاقد مع شركات التأمين لعمل بوليصة تأمين موحدة ضد أخطاء وأخطار المهن الطبية للعاملين بالهيئة المخاطبين بقانون المسئولية الطبية على أن تتحمل الهيئة التكاليف من مواردها الذاتية.

وفي هذا الصدد، تجدد النقابة العامة للأطباء، التأكيد على أحد مطالبها الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يتضمن تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه، والاكتفاء بـ "التعويضات" لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.

نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية شركات التأمين النقابة العامة للأطباء إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 بالاسم ورقم الجلوس .. الآن

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات.. ظهرت الآن

نانسي عجرم وزوجها

مصادر مقربة: طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم | خاص

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025 بالدرجات .. الآن

وزير الاسكان

قرار مهم من وزير الإسكان بشأن ارتفاع المباني وعدد الأدوار .. تفاصيل

احسب مرتبك حسب الدرجة الوظيفية في 2025

احسب مرتبك طبقًا للدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة في هذا الموعد وفقًا للقانون

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: وسائل التواصل الاجتماعي تشهد جملةً من المنكرات وعلينا التنبُّه لها

جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح الأزهر بمعرض الكتاب ينظم «يوم في حب الوطن» وندوة «جهود الأشاعرة».. غدًا

جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يستعرض كتابًا لفرنسي يهودي يفضح جرائم الكيان المحتل

بالصور

بأعواد القصب.. عروسان يحتفلان بزفافهما أعلى قطار "ديكوفيل" بقنا

حفل زفاف بقنا
حفل زفاف بقنا
حفل زفاف بقنا

بعد استدعاء الأمن السعودي لـ أنغام وعبد المجيد عبدالله.. أول ظهور للفنانة

أنغام وعبد المجيد عبدالله
أنغام وعبد المجيد عبدالله
أنغام وعبد المجيد عبدالله

بعد وفاة الطبيب أحمد ماهر.. اِعرف أعراض وأسباب التوقف المفاجئ لعضلة القلب

وفاة الطبيب أحمد ماهر بتوقف مفاجئ لعضلة القلب
وفاة الطبيب أحمد ماهر بتوقف مفاجئ لعضلة القلب
وفاة الطبيب أحمد ماهر بتوقف مفاجئ لعضلة القلب

الأدوات البلاستيكية .. كارثة في المطابخ تتسبب في الاصابة بالسرطان

مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية في المطبخ
مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية في المطبخ
مخاطر إستخدام الأدوات البلاستيكية في المطبخ

فيديو

طلاق نانسي عجرم

طلاق نانسي عجرم.. تفاصيل مفاجئة تكشف ما حدث.. والجمهور مصدوم

اعتذار منة عرفة

بعد خلاف لمدة عامين .. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين وأشرف ذكي

جانب من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد