نجيب لاعيب بالقسط .. ناقد رياضي يوجه رسالة لـ الزمالك

وجه الناقد الرياضي عمرو الدرديري رسالة لنادي الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك



وكتب عمرو الدرديري:" ايه ياحبيب أخوك طب حتي نجيب لاعيب بالقسط ".

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس بتصعيد هشام فؤاد مدافع فريق الشباب مواليد 2005 بالنادي، للتدريب مع الفريق الأول خلال مران اليوم الجمعة، بعد إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي.

المران أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين بالنادي للتدريب مع الفريق الأول والاستعانة بهم في الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

تفاصيل إصابات لاعبي الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابات لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.



قال أسامة في تصريحات لبرنامج «زملكاوي»، المُذاع على قناة نادي الزمالك: «يتم حاليًا الإعداد لسفر حمزة المثلوثي لإجراء جراحة الرباط الصليبي، ولم يتم تحديد الدولة الأوروبية التي سيجري اللاعب الجراحة بها».



وأضاف: «عبدالله السعيد والونش جاهزان تمامًا وسيكونا متواجدان في مباراة الجونة وفقًا لرؤية الجهاز الفني».

وتابع: «ناصر ماهر سيتم إجراء اختبار طبي له لمعرفة موعد عودته للمباريات».

وأوضح: «مصطفى الزناري يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وإصابته عبارة عن قطع في العضلة الخلفية».