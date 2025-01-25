رئيس بورفؤاد: استمرار سوق اليوم الواحد خلال مساء السبت

كشف الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن استمرار العمل بسوق اليوم الواحد خلال اليوم السبت لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم من خلال زيادة المعروض السلعي وتقديمه بأسعار مناسبة للمواطنين.

أوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.





وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي، أن السوق الجديد يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى، التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، علاوة على وجود قافلة طبية للكشف عن أمراض السكر والضغط ، مضيفاً أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

ودعى رئيس مدينة بورفؤاد المواطنين من أهالي المحافظة لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة، حيث يوفر السلع الغذائية واحتياجات الأسرة والخضروات والفواكه والدواجن واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30٪، موجهاً الشكر لكافة الأجهزة المعنية التي اشتركت في تنظيم السوق للخروج بالمظهر اللائق الذي اعتادت عليه مدينة بورفؤاد خلال تنظيم العديد من الفعاليات.

كان اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، افتتح أمس الجمعة، معرض "سوق اليوم الواحد" بمدينة بورفؤاد، الذي يهدف إلى توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التقليدية، بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.

وخلال الافتتاح، أكد اللواء محب حبشي على أهمية هذا المعرض في دعم الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية برئاسة الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، الذي أدار عمليات التحضير والتنسيق لضمان نجاح السوق.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتقليل الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، مشددًا على ضرورة متابعة الأسواق بشكل مستمر لضمان الالتزام بالجودة والأسعار المخفضة.

وشهد السوق إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بتوافر السلع بجودة عالية وأسعار تناسب الجميع. وأكدت المحافظة استمرار دعمها لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.

يُذكر أن السوق يُعد نموذجًا سياحيا فريدًا يعكس روح التعاون بين الحكومة والمواطنين وأصحاب الأعمال، ويمثل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية الدولة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار تنافسية.