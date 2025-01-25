بعد كارثة الفندق.. انهيار مروع لمبنى في قونية التركية.. فيديو

تعرض مبنى مؤلف من 4 طوابق، الجمعة، لانهيار مروع، في مدينة "قونية" التركية، في الوقت الذي ما تزال فيه تداعيات الحريق الذي طال فندقاً جبلياً ومنتجعاً للتزلج تلقي بظلالها على البلاد.

ويقع المبنى المنهار في شارع "بيشهير" بمنطقة "سلجوكلو" وسط قونية.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توثق لحظة الانهيار المروع الذي أصاب المبنى، وسط حالة من الرعب اجتاحت السكان في المنطقة.

وذكرت مصادر تركية أن المبنى يقطنه سوريين، وأن هناك بعض الأشخاص تحت الأنقاض، وسط أنباء عن إصابات، في الوقت الذي تم فيه إرسال فرق الإنقاذ لمكان الحادثة لإخراج العالقين من تحت الأنقاض.

وكان حريق ضخم قد وقع في فندق "جراند كارتال" الفخم بمنتجع "كارتالكايا" الجبلي للتزلج في تركيا، ما أسفر عن مقتل 76 شخصاً وإصابة العشرات.