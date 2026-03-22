وسائل إعلام: غواصة نووية بريطانية تصل بحر العرب وسط تصاعد التوترات الإقليمية

ذكرت صحف بريطانية أن غواصة تابعة للبحرية الملكية البريطانية وتعمل بالطاقة النووية وصلت إلى بحر العرب، وذلك لتعزيز العمليات الأمنية في المنطقة والدفاع عن المواقع البريطانية.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الغواصة البريطانية التي وصلت إلى بحر العرب قادرة على شن هجمات بصواريخ كروز.

وفي الوقت نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنهم نفذوا الموجة 73 من عمليات "الوعد الصادق 4" ضد الكيان الصهيوني وقواعد أمريكية في المنطقة.

وأوضحوا أنهم استهدفوا في الموجة 73 مناطق ديمونة، عراد، بئر السبع، وكريات غات جنوبي الأراضي المحتلة، مؤكدين أن الموجة أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 شخص، إضافة إلى انهيار أنظمة الدفاع بفعل صواريخ فتاح، عماد، قدر ومسيرات هجومية.