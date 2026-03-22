جهاز فني فاشل وموسم كارثي.. تعليق ناري من أمير هشام بعد وداع الأهلي دوري أبطال إفريقيا

علّق الإعلامي أمير هشام بعد خسارة الأهلي من الترجي التونسي بنتيجة 3-2 وتوديع بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"جهاز فني فاشل وإدارة لازم تتحاسب.. موسم كارثي للأهلي."

وأضاف: "إيه يا جماعة ده؟! كل حاجة غلط، والمسؤول في رأيي هو رئيس النادي، لأن مافيش حد له دور واضح أصلاً من بدري، وده عكس سيستم الأهلي اللي كان بينجح أي حد."

وتابع: "هل يعقل قبل مباراة مهمة وحاسمة زي دي الفريق يدخل معسكر لمدة 24 ساعة فقط بحجة إجازة العيد!! إيه التهريج ده!! وغيره وغيره من قرارات كارثية سواء على المستوى الفني أو الإداري."

وختم: "كم أخطاء متكررة غير طبيعية وغير مسبوقة على كافة الأصعدة."

وكان الترجي التونسي قد نجح في إحراز هدف التقدم في شباك الأهلي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتصبح نتيجة المباراة 2-1. وأحرز محمد أمين توغاي الهدف بعد تسديدة من نقطة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وبدأ الأهلي المباراة بالضغط على الترجي بحثًا عن هدف التقدم، خاصة من الجبهة اليسرى التي كانت الأكثر نشاطًا وشكلت خطورة على دفاعات بطل تونس.

ونجح محمود تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة العاشرة، بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى مررها أليو ديانج، قابلها تريزيجيه بتسديدة ارتطمت بالدفاع، ثم أعادها وسددها مرة أخرى لتسكن يسار المرمى.