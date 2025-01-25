بسبب «عجل».. إصابة ثلاثة أشخاص فى حادث بالمنصورة

تسبب عجل فى حادث على أحد الطرق بالمنصورة، وأصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متنوعة إثر وقوع تصادم ملاكي مع نقل وأخرى كانت تحمل مواشى بإحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق شرنقاش - طلخا.

انتقل ضباط المباحث وسيارات اإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة جراء حادث تصادم ملاكى ونقل وأخرى كانت تحمل مواشى وقفز منها "عجل" أدى إلى تصادم السيارات وعرقلة المرور.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام التخصصى بالمنصورة لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

