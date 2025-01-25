جويل روبين: تفاعلات سياسية جديدة في واشنطن حول وقف إطلاق النار بغزة

قال جويل روبين، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقًا، إلى وجود مفاوضات مستمرة بين إسرائيل وحماس حول شروط إطلاق المحتجزين والإعلان عن التفاصيل، مشيرًا إلى أن هذه المفاوضات تمثل نافذة إيجابية رغم التوترات المصاحبة.

وأوضح روبين، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه ملتزمون بدعم هذه العملية، لكن ترامب معروف بتغيير مواقفه فجأة، حيث يفكر أحيانًا في مراجعة اتفاقيات إبراهام وإشراك السعودية وإسرائيل لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.

كشف روبين أن ترامب أجرى اتصالًا مع الأمير محمد بن سلمان لدفع الجهود نحو استقرار الشرق الأوسط، مما يعكس رغبة أمريكية في تخفيف حدة التوترات الإقليمية.

اختتم روبين حديثه بالتأكيد على أن الهدف العام للإدارة الأمريكية هو نجاح المفاوضات ودعم استقرار المنطقة، رغم احتمالية تغيير المواقف بناءً على الظروف السياسية.