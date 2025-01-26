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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أزياء تحكي تراثنا .. ملابس مستدامة من إنتاج طلاب البكالوريوس "تطبيقية حلوان"

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي
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صمم طلاب البكالوريوس بقسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مشروع مبتكر حيث قاموا بابتكار ملابس مستدامة، تم تصميمها وتصنيعها بطرق تهدف إلى تقليل الأثر البيئي والاجتماعي من مواد  صديقة للبيئة، كما أنها تتضمن أيضًا تصميم ملابس تدوم لفترة أطول لتقليل الحاجة للتخلص منها سريعًا، مما يساعد في تقليل النفايات.

أقام الطلاب معرض لعرض ملابس وقامت الدكتورة ميسون قطب عميدة كلية الفنون التطبيقية بافتتاحه واثنت على ما قام بيه الطلاب من مشاريع وافكار وجهد، تضمن المعرض لوحات وملابس منفذة من تصميمات طلاب الفرقة الرابعة بقسم الملابس الجاهزة، وكانت فكرة المشروع تصميم وتنفيذ أزياء مستدامة مستلهمة من الدمج بين جماليات الوحدات الزخرفية للأزياء التراثية من بلدان الوطن العربي (مصر- المغرب - سوريا- العراق ) وتواكب أحدث اتجاهات الموضة العالمية لصيف ٢٠٢٥ برؤى مبتكرة تتناسب مع اساليب الانتاج الكمي والصناعات الصغيرة في الاسواق المصرية ، وتصلح لإقامة مشروعات صغيرة للشباب وفقا لتوجه الدولة بدعم الصناعات الصغيرة للشباب.

قام الطلاب بكافة المراحل اللازمة لإنتاج الملابس بدءا من دراسة السوق المستهدف وعمل تصور مقترح لإنشاء علامة تجارية لتسويق المنتجات وابتكار التصميمات واعداد الباترونات واختيار أفضل خامات وتقنيات التنفيذ وإعداد كتيب المواصفات الخاص بالمنتج و بورتفوليو المصمم 


نال المعرض إعجاب الحضور من حيث تميز هدف وفكرة المشروع، بالإضافة لتحقيق الاصالة والمعاصرة في التصميمات المبتكرة، وملائمة الخامات المستخدمة، ودقة التنفيذ ومناسبتها لطرحها في الأسواق المستهدفة حيث يمكن أن تتصدر المنافسة في أسواق الملابس الجاهزة.

حضر المعرض أعضاء هيئة التدريس بقسم الملابس الجاهزة واقسام الكلية المختلفة وكذلك طلاب كلية الفنون التطبيقية،
، وكان المعرض تحت إشراف،الدكتور محمد البدري استاذ تكنولوجيا الآلات بقسم الملابس الجاهزة ، والدكتور ياسر عيد استاذ قياسات ومراقبة جودة بقسم الملابس الجاهزة، والدكتوراه رشا وجدي أستاذ التصميم بقسم الملابس الجاهزة، الدكتورة تريز ذكي، المدرس المساعد بقسم الملابس الجاهزة، والدكتوراه ايه داود المدرس المساعد بقسم الملابس الجاهزة، الدكتورة ندا طارق المعيدة بقسم الملابس الجاهزة، رهان محمد المعيدة بقسم الملابس الجاهزة

جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ملابس مستدامة

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