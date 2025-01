أنتوني ماكي: كريس إيفانز أخبرني عن تحولي إلى كابتن أمريكا الجديد

كشف النجم العالمي أنتوني ماكي تفاصيل مثيرة حول تحوله إلى كابتن أمريكا الجديد، مشيرًا إلى أن صديقه المقرب كريس إيفانز كان أول من أخبره بذلك أثناء عرض نسخة مبكرة من سيناريو فيلم Avengers: Endgame لعام 2019.

في نهاية Endgame، يظهر ستيف روجرز (كريس إيفانز) وقد تقدم في العمر بعد عودته بالزمن للعيش مع بيجي كارتر (هايلي أتويل)، ويقرر تسليم درعه الشهير إلى سام ويلسون (ماكي)، شريكه في القتال والمعروف بشخصية “فالكون”.

نقطة التحول: سام ويلسون يصبح كابتن أمريكا

شهد هذا المشهد تحول سام ويلسون إلى كابتن أمريكا الجديد، وهو الدور الذي واصل تطويره في مسلسل The Falcon and the Winter Soldier. ويستعد ماكي الآن لأول ظهور سينمائي للشخصية ككابتن أمريكا في فيلم Captain America: Brave New World، المنتظر طرحه في دور العرض يوم 14 فبراير المقبل.



كواليس مفاجئة من ماكي

تحدث ماكي في مقابلة مع موقع Fandango عن اللحظة التي اكتشف فيها مصيره الجديد:

“كنا مجموعة من الأصدقاء في منزل كريس إيفانز، نشاهد مباراة ونتبادل الحديث. فجأة، سألني كريس: ’هل قرأت السيناريو الجديد؟‘. أجبت: ’لا‘”.

وأضاف ماكي أنه شعر بالخوف في البداية، قائلاً: “كوني شخصًا أسود، كنت أخشى أن تنتهي شخصيتي بطريقة غير متوقعة.”

لكن المفاجأة جاءت حين أخبره إيفانز أنه سيتسلم درع كابتن أمريكا، ليصبح سام ويلسون البطل الجديد. ماكي وصف اللحظة قائلاً: “لقد شعرت وكأنها مسؤولية كبيرة، ولكنها أيضًا شرف عظيم”.

ترقب واسع للفيلم الجديد

Captain America: Brave New World يُعد أحد أكثر أفلام مارفل المرتقبة، حيث يعرض رحلة سام ويلسون ككابتن أمريكا على الشاشة الكبيرة لأول مرة. ومع تصريحات ماكي المثيرة، يبدو أن الفيلم سيقدم تجربة مميزة تجمع بين الإثارة والرمزية.