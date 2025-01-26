قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفقي: الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية
حكم صيام السابع والعشرين من رجب .. ليلة الإسراء والمعراج
الأونروا: هدف إسرائيل من إخلاء مباني الأمم المتحدة هو توسيع المستوطنات
هالاند يتغزل في عمر مرموش بعد تألقه أمام تشيلسي.. ماذا قال؟
سيناء ورعد 200.. "الوزراء" يسلط الضوء على مصنع 200 الحربي: مركبات عسكرية متطورة بأيادٍ مصرية
طرق تحويل الأموال من الخارج على إنستا باي.. والحد الأقصى للسحب اليومي
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26-1-2025
غزة بين التهدئة وإعادة الإعمار.. إليك تفاصيل تطورات الوضع في الأراضي المحتلة اليوم
نتماسك ونحافظ على أرضنا.. أحمد موسى: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء
ترتيب كفارة اليمين وهل الصيام أولاً أم الإطعام؟ الإفتاء تصحح اعتقادًا خاطئاً
بيان عاجل بشأن سقوط أمطار ونشاط للرياح في هذه المحافظات
أطلقوا النيران عليهم أثناء عودتهم لديارهم.. شهيدان و31 جريحا برصاص الاحتلال بجنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي
×

سعر الجنيه الذهب اليوم 30.840 جنيهًا اليوم الاحد استقر، عقب ارتفاع بنحو 520 جنيها منذ بداية تعاملات الاسبوع الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم الاحد ضمن نشرته الخدمية.

حققت أسعار الذهب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، ولامست أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريباً.

و أدى ضعف الدولار بفعل مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى دفع المعدن نحو الارتفاع.

وارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بنحو 65 جنيها، حيث صعد سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا من 3790 جنيها إلى 3855 الآن.

بورصة الذهب مباشر 

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 2770 دولارًا للأوقية. 

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3303 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 3855 جنيها دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4403 جنيهات.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30.840 جنيهًا.


وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية امس ، مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك في وقت مبكر من فبراير، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على الفضة والذهب، وذكرت بلومبرج أن الصين استُبعدت من الرسوم الفورية المفروضة.

وتسببت احتمالية تطبيق ترامب لرسوم جمركية على الفضة والذهب في إحداث حالة من عدم اليقين بالأسواق، ما دفع العقود الآجلة للذهب للارتفاع لمستويات كبيرة.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري، إصدار مطالبات البطالة الأولية وبيانات مؤشرات مديري المشتريات الفورية.


 

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر جرام الذهب الذهب بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر مرموش

تصرّف غير مألوف.. «جوارديولا» يفاجئ عمر مرموش بعد مباراة تشيلسي

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

الاء عبد العزيز

ريهام سعيد تتكفل بعلاجها..طبيعة مرض المذيعة آلاء عبد العزيز| تفاصيل

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامى مغاورى

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامي مغاوري

معاش شهر فبراير

زيادة الحدين الأدنى والأقصى| موعد صرف معاش شهر فبراير.. اعرف هتقبض كام

عيد الطيران المصرى

مصر للطيران تقدم تخفيضات 50% على تذاكر السفر

الحج السياحي 2025

هيصرفوا 5250 جنيهًا.. السياحة: تعويض حجّاج العام الماضي.. لهذا السبب

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد 26-1-2025

ترشيحاتنا

الاهلي

تفاصيل صفقات الأهلي.. خالد طلعت يكشف قيمة انتقال جراديشار وإعارة العش

شيكابالا

لم يسجل ولم يصنع.. خالد طلعت يشن هجوماً على شيكابالا

أحمد شوبير

شوبير يكشف مفاجآت بشأن صفقات الأهلي الجديدة

بالصور

كله بكتيريا.. تحذير من تناول الأرز في هذه الحالة

الارز
الارز
الارز

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي بديرب نجم وأبو كبير

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بسعر باهظ.. أنغام تثير الجدل بفستان مرصع بالكريستالات في عيد ميلادها

انغام
انغام
انغام

ريهام سعيد تتكفل بعلاجها..طبيعة مرض المذيعة آلاء عبد العزيز| تفاصيل

الاء عبد العزيز
الاء عبد العزيز
الاء عبد العزيز

فيديو

عبدالمجيد عبد الله لـ أنغام

بعد بوستين عبدالمجيد عبد الله لـ أنغام …. اول رد فعل لهم بعد استدعاء الشرطة لهم

سمكة يوم القيامة

ظهرت من تاني .. سمكة يوم القيامة تظهر بداية ٢٠٢٥

الزمالك

المثلوثي يبتعد عن الملاعب .. و الزمالك يبحث عن البدائل

قُبلة عبدالله الرويشد - قُبلة أنغام

بعد أزمة أنغام وعبدالمجيد عبدالله.. قُبلة جديدة لـ عبدالله الرويشد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد