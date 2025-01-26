سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025

سعر الجنيه الذهب اليوم 30.840 جنيهًا اليوم الاحد استقر، عقب ارتفاع بنحو 520 جنيها منذ بداية تعاملات الاسبوع الماضي.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم الاحد ضمن نشرته الخدمية.

حققت أسعار الذهب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، ولامست أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريباً.

و أدى ضعف الدولار بفعل مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى دفع المعدن نحو الارتفاع.

وارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بنحو 65 جنيها، حيث صعد سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا من 3790 جنيها إلى 3855 الآن.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 2770 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3303 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 3855 جنيها دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4403 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30.840 جنيهًا.



وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية امس ، مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك في وقت مبكر من فبراير، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على الفضة والذهب، وذكرت بلومبرج أن الصين استُبعدت من الرسوم الفورية المفروضة.

وتسببت احتمالية تطبيق ترامب لرسوم جمركية على الفضة والذهب في إحداث حالة من عدم اليقين بالأسواق، ما دفع العقود الآجلة للذهب للارتفاع لمستويات كبيرة.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري، إصدار مطالبات البطالة الأولية وبيانات مؤشرات مديري المشتريات الفورية.



