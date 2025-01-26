رمضان 2025.. الكشف عن بوستر مسلسل محمد هنيدي"شهادة معاملة أطفال"

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي.

"شهادة معاملة أطفال" من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

أعلن الفنان محمد هنيدي عن تطورات مشاريعه الفنية المقبلة، متحدثًا عن إمكانية تقديم الجزء الثاني من مسلسل “أرض النفاق” الذي عُرض لأول مرة في رمضان 2018 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وأوضح هنيدي خلال لقاء مع ET بالعربي أن “أرض النفاق” كان تجربة عزيزة على قلبه، مضيفًا: “الجزء الأول كان تجربة رائعة، وحب الجمهور للمسلسل جعلنا نعيد التفكير في تقديم جزء جديد الفكرة الآن قيد الكتابة، ونعمل عليها لضمان تقديم مستوى يليق بتوقعات الجمهور”.

ولم يستبعد هنيدي عرضه سواء في موسم رمضان أو خارجه، مع إمكانية تقديمه كمسلسل قصير من 10 حلقات، حيث قال: "ممكن ينزل في موسم رمضان وممكن خارج رمضان أعمله 10 حلقات بنفكر له في أكتر من فكرة عشان يتعمل كويس".