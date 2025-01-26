قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج
مع المسافرين والسياح .. احتفالات استثنائية بعيد الطيران المدني المصري هذا العام
"أخويا مالوش دعوة".. شقيقة المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب تكشف مفاجأة|فيديو
النيران الصديقة .. رامي ربيعة يسجل الهدف الأول لبيراميدز في شباك الأهلي
مفاجأة سارة .. مصر للطيران تمنح ركابًا تذاكر مجانية
التحالف الوطني للعمل الأهلي يرسل 250 شاحنة مساعدات إلى غزة
تفاصيل إلغاء قرار إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية.. فيديو
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-1-2025
ردا على ترامب .. الرئاسة الفلسطينية: حقوقنا الوطنية خط أحمر ولن نهجر من أراضينا
حضور جماهيرى كبير لمؤازرة الأهلي أمام بيراميدز.. صور
بتوجيهات شيخ الأزهر .. انطلاق أكبر قافلة من بيت الزكاة إلى قطاع غزة
عودة شيرين حمدي بمنصب جديد| قرارات بتعيين مستشارين لوزير التربية والتعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2025.. الكشف عن بوستر مسلسل محمد هنيدي"شهادة معاملة أطفال"

محمد هنيدي
محمد هنيدي
×

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي.

"شهادة معاملة أطفال" من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

أعلن الفنان محمد هنيدي عن تطورات مشاريعه الفنية المقبلة، متحدثًا عن إمكانية تقديم الجزء الثاني من مسلسل “أرض النفاق” الذي عُرض لأول مرة في رمضان 2018 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وأوضح هنيدي خلال لقاء مع ET بالعربي أن “أرض النفاق” كان تجربة عزيزة على قلبه، مضيفًا: “الجزء الأول كان تجربة رائعة، وحب الجمهور للمسلسل جعلنا نعيد التفكير في تقديم جزء جديد الفكرة الآن قيد الكتابة، ونعمل عليها لضمان تقديم مستوى يليق بتوقعات الجمهور”. 

ولم يستبعد هنيدي عرضه سواء في موسم رمضان أو خارجه، مع إمكانية تقديمه كمسلسل قصير من 10 حلقات، حيث قال: "ممكن ينزل في موسم رمضان وممكن خارج رمضان أعمله 10 حلقات بنفكر له في أكتر من فكرة عشان يتعمل كويس".

محمد هنيدي رمضان 2025 شهادة معاملة أطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 15 تكليفا جديدا لتخفيف الأعباء عن المواطنين

عيد الطيران المصرى

مصر للطيران تقدم تخفيضات 50% على تذاكر السفر

الاء عبد العزيز

ريهام سعيد تتكفل بعلاجها..طبيعة مرض المذيعة آلاء عبد العزيز| تفاصيل

معاش شهر فبراير

موعد صرف معاش شهر فبراير.. اعرف هتقبض كام

ليلة الإسراء والمعراج

4 ركعات في ليلة الإسراء والمعراج.. تغفر الذنوب وتفك الكرب.. اعرف كيفية أدائها

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

ترامب والسيسي

خلال ساعات.. ترامب يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السيسي

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج

8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

علي جمعة: ليلة الإسراء والمعراج تبدأ مع أذان المغرب فأحيوها بالدعاء والاستغفار

رحلة الإسراء والمعراج

الإفتاء ترد على زعم أن رحلة الإسراء والمعراج رؤيا منامية

بالصور

هذا الشبل من ذاك الأسد .. روجينا توجه رسالة لـ رانيا فريد شوقي

روجينا ورانيا فريد شوقي
روجينا ورانيا فريد شوقي
روجينا ورانيا فريد شوقي

رمضان 2025 .. طرح البوستر الرسمي لمسلسل جودر2

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

رمضان 2025 .. لقطات من مسلسل "النص" بطولة أحمد أمين

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

بتلمع وملفتة.. مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

طليقة سائق شقيق عمرو دياب

"أخويا مالوش دعوة".. شقيقة المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب تكشف مفاجأة|فيديو

اسر ياسين

آسر ياسين يفاجىء والدته على الهواء .. ماذا حدث؟

سامر المصري ووالدته

سامر المصري يعانق والدته ويقبلها بعد غياب طويل عن سوريا

إليسا

سهرنا ياليل.. إليسا تحيي حفلا غنائيا ساهرا في قبرص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

د. عصام عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العنف المجتمعي .. مقترحات العلاج

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

المزيد