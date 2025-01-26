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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في انتظار فرنسا.. منتخب مصر إلى ربع نهائي مونديال اليد بعد الفوز على كاب فيردي 31-24

منتخب مصر
منتخب مصر
خالد يوسف
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تصدر اسم منتخب مصر لكرة اليد، منصات التواصل الاجتماعي، عقب الفوز على منتخب كاب فيردي العنيد، في ختام مواجهات منتخب «الفراعنة» في الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة بين ثلاث دول كرواتيا والدنمارك والنرويج.

الفراعنة في ربع نهائي بطولة العالم

حجز منتخب مصر مقعده في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، بعد الفوز على كاب فيردي، في المباراة التي جمعتها بختام مواجهات «الفراعنة» في الدور الرئيسي ببطولة العالم، التي تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وانتهى اللقاء بفوز منتخب مصر على كاب فيردي، وبتلك النتيجة وصل منتخب مصر إلى ربع نهائي بطولة العالم للأندية، ليضرب موعدا مع نظيره الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل.

تفوق كاب فيردي في أحداث الشوط الأول

شهدت بداية الشوط الاول، تفوق منتخب كاب فيردي؛ إذ إذ تقدم المنتخب الأزرق 3-2 في أول 5 دقائق، قبل أن يتمكن من زيادة الفارق إلى 8-6 بحلول الدقيقة 16.

وتمكن يحيى خالد من تقليص الفارق إلى 10-8، من ركلة جزائية في الدقيقة 21.
وفي الدقيقة 23، قلص «الفراعنة» النتيجة لتصبح 11-10.
وتمكن علي زين من تعديل الكفة لمنتخب مصر في الدقيقة 26، قبل أن يتقدم منتخب مصر في النتيجة 12-11 عن طريق دودو.
وفي آخر الدقائق، سجل منتخب مصر نقطة الفوز بالشوط الأول 14-13.

سيطرة بالطول والعرض للفراعنة في أحداث الشوط الثاني

في الشوط الثاني، واصل «الفراعنة» فرض السيطرة بالطول العرض على المباراة؛ إذ تمكنوا من زيادة الفارق إلى 24-20 في الدقيقة 49.

وتمكن سيسا من زيادة الفارق إلى 5، بحلول الدقيقة 50، وبعدها استطاع يحيى خالد رفع النتيجة إلى 28-23 في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 59، وصل منتخب مصر للنقطة 31، مقابل 24 لكاب فيردي.

منتخب مصر كاب فيردي في انتظار فرنسا ربع نهائي مونديال اليد

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