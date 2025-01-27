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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجآت أبل حول سوار Black Unity جديد

أبل
أبل
احمد الشريف
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تستعد شركة أبل لإجراء تحديثات في متاجرها الأسبوع المقبل، مع توقعات بإعلان إصدار جديد من سوار "Black Unity" لساعة Apple Watch. 

يأتي هذا كجزء من تقليد سنوي بدأته الشركة في عام 2021 لدعم التنوع والمساواة.

تاريخ مجموعة Black Unity

منذ عام 2021، تطلق أبل مجموعة "Black Unity" في النصف الثاني من يناير، وتشمل سوارًا جديدًا وواجهة مميزة لساعة Apple Watch. تستوحى تصميمات السوار من ألوان الوحدة الأفريقية: الأحمر، الأخضر، والأسود، وترمز إلى التضامن مع المجتمعات السمراء حول العالم.

توقعات الإعلان المرتقب

وفقًا لـ مارك جورمان، صحفي التكنولوجيا في وكالة "بلومبرج"، فإن أبل تستعد لإجراء تحديثات في متاجرها الأسبوع المقبل، ويتزامن هذا مع موعد إطلاق مجموعة "Black Unity" السنوية.

 حتى الآن، لم تعلن أبل عن سوار "Black Unity" لهذا العام، مما يزيد من احتمالية أن يكون هذا هو الإعلان المرتقب.

أهمية مجموعة Black Unity

تعكس مجموعة "Black Unity" التزام أبل بدعم التنوع والمساواة، وتعزيز الوعي بالثقافات المختلفة. من خلال هذه المبادرات، تسعى الشركة إلى إظهار دعمها للمجتمعات السمراء وتعزيز قيم الوحدة والتضامن.

خلاصة

مع اقتراب الأسبوع المقبل، يترقب محبو أبل الإعلان عن سوار "Black Unity" الجديد، والذي يُتوقع أن يحمل تصميمًا مميزًا يعكس قيم الشركة في دعم التنوع والمساواة.

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