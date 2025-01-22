"iPhone 17 Air".. تسريبات جديدة عن أنحف هاتف من أبل

ظهرت في الشهر الماضي، صور مسربة هاتف iPhone 17 Pro ، لتُظهر تصميمًا جديدًا لواقي الكاميرا وذلك بدلًا من القطع المربع التقليدي المستخدم في الخلف ورغم أن تلك الشائعات تم نفيها لاحقًا، إلا أنه قد ظهرت الآن صورة جديدة لتُعيد إحياء الحديث عن هذا التصميم.

ومن جانبه قد شارك المسرب Majin Bu، والمعروف بدقته في تسريبات منتجات شركة أبل، الصورة الجديدة لهاتف iPhone 17 Pro والتي تعرض لوحتين خلفيتين يُعتقد أنهما قد تنتميان لسلسلة هواتف iPhone 17.

هاتف iPhone 17 Pro

ورغم عدم وجود تأكيد بعد حول الأجهزة التي تمثلها هذه اللوحات، إلا أن تصميم إحدى اللوحات يأتي بكاميرا واحدة و قد يشير إلى أحد الطرازات ذات التكلفة الأقل في السلسلة.

وفي المقابل، يوصي بعدم التسرع في استنتاجات نهائية، فما زال هناك وقت طويل أمام شركة أبل لحسم التصميم، إذ يُتوقع إطلاق سلسلة iPhone 17 بعد حوالي ثمانية أشهر.



تُظهر الصورة المسربة حديثًا لوحين خلفيين باللون الرمادي ، وكلاهما يعرض فتحة كاميرا واحدة. لا يزال من غير الواضح إلى أي جهاز تنتمي هذه الألواح. نظرًا لأن من المتوقع أن تتميز المتغيرات الأساسية لسلسلة iPhone 17 بكاميرات مزدوجة وبطراز أنحف .

وفقا لموقع gizmochina هناك العديد الشائعات المتضاربة حول مدى نحافة الهاتف وقد اجتمعت الشائعات أن سمك الهاتف سيبلغ حوالي 6 مم، على الرغم من أن بعض التسريبات أكدت أنه سيبلغ قياس هاتف ‌iPhone‌ حوالي 5.5 مم.

مميزات هاتف iPhone 17 Air

بسُمك 5.5 ملم، سيكون هاتف ‌iPhone 17‌ Air أنحف ‌iPhone‌ حتى الآن، و من المتوقع أن يأتي بسُمك 6.9 ملم أرق بنسبة 30 بالمائة تقريبًا من هاتف iPhone 16 ، والذي يبلغ سمكه 7.8 ملم، وأرق بنسبة 33 بالمائة من طرازات iPhone 16 Pro ، والتي يبلغ سمكها 8.25 ملم.